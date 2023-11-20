У Польщі затримали українця за потрійне вбивство: жертвами стали двоє дітей і жінка

Польщу сколихнуло нове жахливе вбивство. Шокуюча інформація про потрійний злочин надійшла з Пущикова, поблизу Познані. Чоловік вбив своїх доньок – 1,5 та 4,5 років, а також 29-річну дружину. За попередньою інформацією – родина родом з України. Про це повідомила пресслужба поліції, передає НСН.

У Польщі затримали українця за потрійне вбивство

Огляд місця вбивства тривав до пізньої ночі. Експерти та техніки поліції охороняли зібрані на місці події речові докази. Чоловіка затримали, він перебуває під вартою. Його слухання мають відбутися в понеділок, 20 листопада, після отримання експертних висновків.

Найближчими днями планується розтин вбитої жінки та двох маленьких дівчаток. На даному етапі розслідування більше інформації прокуратура не надає.

Тіла пролежали у будинку кілька днів

За попередньою інформацією, сім’я, в якій сталася трагедія, походить з України. Як повідомляє Wirtualna Polska, українці переїхали до Польщі шість років тому і орендували будинок у Пущикові. Вбита жінка та діти пролежали мертвими у будинку декілька днів.

Портал із посиланням на людину, наближену до сім’ї жертв злочину, також повідомляє, що 42-річний зловмисник у цей час ховав тіла та сказав старшому 11-річному сину жертви, що його мати та сестри поїхали до родичів.

Згодом чоловік самостійно повідомив про скоєне та зізнався у потрійному вбивстві. Він донедавна працював у місцевому ресторані, а потім у кейтеринговій компанії. У поліції цю інформацію поки не підтвердили. Чоловіка затримали, він перебуває під слідством.

Речник поліції Анджей Боровяк сказав в інтерв’ю PAP, що “невідомо, коли саме сталося вбивство, воно могло статися набагато раніше”. Однак речник заперечив, що 11-річний хлопчик був сином жертви та злочинця, заявивши, що “це не їхня дитина”.

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