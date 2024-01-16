У телемарафоні Крим позначили територією Росії: чи покарають журналістів

16 січня у телемарафоні Крим позначили територією Росії. Цей інцидент стався під час роботи каналу «Ми – Україна!».
Про це пише сайт «Еспресо», передає НСН.
У сюжеті журналісти розповідали про комунальний колапс, який зараз шириться у росії. О 16:07 вони показали карту, де український Крим вони позначили територією росії
У телемарафоні Крим позначили територією Росії
Цей випадок вже прокоментували на сайті телеканалу «Ми – Україна».
«В сюжеті дійсно була зображена карта росії, на якій помилково позначений український півострів Крим. Це груба помилка. Команда визнає свою відповідальність. Ступінь провини кожного з причетних до створення та випуску матеріалу в ефір визначається. Винуватці неминуче понесуть покарання», йдеться у повідомленні.
Як саме покарають журналістів наразі невідомо.
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