Ціни на землю сільськогосподарського призначення в Україні суттєво зросли. Скільки зараз коштує гектар.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на open4business.

Повідомляється, що за підсумками першого кварталу 2024 року (січень-березень), її вартість збільшилась на 11,2%. При цьому капіталізація ринку зросла на 202,5 млрд грн.

Зазначається: кількість угод купівлі-продажу земель сільгосппризначення за цей період збільшилася на 7%.

“В Україні в першому кварталі 2024 року було укладено 25,7 тис. угод купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення сукупним обсягом 58,8 тис. га. Що на 7% перевищує показники четвертого кварталу 2023 року (жовтень-грудень. – Ред.)”, – йдеться в повідомленні.

В Україні зросли ціни на землю – скільки коштує гектар

Скільки коштує гектар землі

Загалом середня ціна гектара сільськогосподарської землі збільшилася на 11,2%. Так:

у четвертому кварталі минулого року вона становила 37,7 тис. грн;

у січні-березні 2024-го зросла до 42 тис. грн.

“Незважаючи на повномасштабну війну і досить обмежену модель, ринок сільськогосподарських земель в Україні успішно розвивається. Яскравим свідченням того є нещодавнє рішення Нацбанку щодо збільшення коефіцієнту ліквідності сільгоспземель з 0,35 до 0,5. Це вже відкрило можливість для агросектора та землевласників залучити додаткове фінансування на суму 25 млрд доларів, що можна порівняти зі щорічними фінансовими потребами аграріїв і землевласників”, – зазначили аналітики.

Українці почали активно продавати землю

У 2024 році українці почали активніше купувати та продавати земельні ділянки та нерухомість. Зокрема, за перші 3 місяці року було оформлено понад 185 тис. договорів щодо відчуження земельної ділянки, що на 36,4% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

“У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю. Зокрема, 185 тисяч договорів про відчуження землі оформили нотаріуси за перший квартал 2024 року. Це на 56% більше, ніж у аналогічний період минулоріч: тоді нотаріуси засвідчили майже 119 тисяч таких бланків. Кількість таких договорів вже на третину більша, ніж до початку повномасштабної війни”, – розповіли аналітики.

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