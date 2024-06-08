В Україні змінилися ціни на хліб – скільки коштує в супермаркетах

В супермаркетах України підвищилися ціни на хліб. Які сорти стали дорожчими.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Мінфін.

Як змінилася вартість важливого продукту за місяць

В Україні продовжують зростати ціни на хліб. Порівняно з минулим місяцем на початку червня вартість і пшеничного та житнього – зросла, причому деякі позиції подорожчали одразу на кілька гривень.

Так, без змін залишилися ціни на пшеничний хліб нарізною вагою 650 грам (31,90 грн.) та житній хліб “Бородінівський” вагою 300 грам (39,57 грн.).

А ось наступні сорти хліба стали дорожчими:

Пшеничний “Цар Хліб” нарізною вагою 600 грам подорожчав із 37,48 грн. до 37,63 грн.,

Житній “Український Московський” вагою 950 грам додав у ціні більше 2 гривень – ціна зросла з 33,72 грн. до 36,00 грн.

В Україні змінилися ціни на хліб

Хлібо-булочні вироби: хліб пшеничний

Поточні ціни (середні і по магазинах):на хліб пшеничний

хліб пшеничний нарізка 650 гр.

Novus -32.99 грн.

Megamarket – 30.80 грн.

середня ціна – 31.90 грн.

Хліб пшеничний Цар Хліб нарізка 600 гр.

Metro – 37,63 грн.

середня ціна – 37,63 грн.

Хлібо-булочні вироби: хліб ржаний

Поточні ціни (середні і по магазинах):на хліб ржаний

Хліб ржаний Український Столичний 950 гр.

Megamarket – 36,00 грн.

середня ціна – 36,00 грн.

Хліб ржаний Riga Бородинський 300 гр.

Auchan – 38,90 грн.

Metro – 38,90 грн.

Megamarket 40,90 грн.

Середня ціна – 39,57 грн.

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