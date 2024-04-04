Супермаркети оновили ціни на овочі. скільки коштують картопля, капуста та цибуля на початку квітня

На початку квітня в Україні змінилися ціни на популярні овочі.

Про це повідомляє НСН з посиланням на посилаючись на дані порталу Мінфін.

Порівняно з минулим місяцем, ціни на овочі значно не змінилися. Відомо, скільки коштують картопля, капуста та цибуля станом на 4 квітня.

Середня вартість картоплі знизилася на кілька копійок, до 24,42 грн/кг. Цінник на молоду картоплю залишився на рівні попереднього торговельного дня – 33,90 грн/кг. Рожевий став дешевшим на кілька копійок – 29,91 грн/кг.

В Україні змінилися ціни на овочі – скільки вони коштують на початку квітня

Варто зазначити, що з приходом весни хочеться салатів із зеленню, а багато з них не обходяться без додавання молодої капусти. Проте ціни на неї поки що не лише високі, а ще й підвищилися порівняно з березнем – з 72,83 до 75,37 грн/кг. А ось білокачанна капуста подешевшала трохи більше ніж на гривню, до 13,14 грн/кг.

Знизилася вартість і цибулі, до 15,02 грн/кг. Синя цибуля, навпаки, подорожчала майже на 4 гривні, до 94,50 грн/кг.

Ще новини України: У супермаркетах упали ціни на популярний продукт: яка зараз його вартість