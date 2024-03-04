В Україні рекордно здорожчав базовий продукт: які ціни зараз в супермаркетах

В українських магазинах та на ринках аналітики фіксують рекордні ціни на базовий продукт. Ціна на нього подекуди сягає 40 гривень за кілограм.

Про це свідчать дані моніторингового порталу Мінфін та проєкту EastFruit. Передає НСН.

В Україні рекордно здорожчав базовий продукт

Картопля є одним з найрозповсюдженіших овочів у щоденному раціоні українців, але останнім часом її вартість значно зросла.

Згідно з даними, опублікованими на сайті Мінфін, у 2024 році фіксують найвищі ціни на картоплю з 2017 року. Ще в грудні минулого року в середньому вартість кілограма картоплі становила 17,38 грн/кг.

У січні поточного року ціна на цей овоч зросла до 24,17 грн/кг. У лютому у середньому звичайна картопля коштувала 26,01 грн/кг, рожева — 29,01. Зараз звичайна картопля втратила кілька гривень, а рожева продовжує дорожчати (29,91 грн) і перебуває на високій ціновій позначці за останні роки.

Зокрема, у супермаркетах “Сільпо” ціни на стару картоплю досягають 39,49 гривні за кілограм. У супермаркеті “Пчілка” вартість старої картоплі суттєво нижча — 29,99 гривні. Рожева картопля коштує 28,99 грн/кг, а молода — 39,99 грн/кг. Водночас якість старої картоплі у цій торговельній мережі дуже низька.

В АТБ молода картопля коштує 29,95 грн/кг, а стара картопля — 21,89 грн/кг. У мережі Varus рожева картопля коштує 34,90 грн/кг.

Причини різкого подорожчання картоплі

Як зазначають аналітики проєкту EastFruit, подорожчання картоплі спровоковано низькою пропозицією на цей овоч, оскільки багато фермерів не мали можливостей для тривалого зберігання власної продукції, тому реалізували врожай ще наприкінці минулого року. Представники гуртових компаній та самі виробники нарікають на якість картоплі у місцевих господарствах.

“Тривалі дощі негативно позначились не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості. Також, за словами виробників, посадковий матеріал, який використовувався у 2023 році, залишав бажати кращого”, — кажуть експерти.

У результаті відповідні фактори призвели до зростання відпускних цін на картоплю. Вони у майже чотири рази вищі від тих, що були у січні 2023-го.

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