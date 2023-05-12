В Україні змінили порядок присвоєння звання “Герой України” – що відомо

12 травня Президент Володимир Зеленський вніс зміни в порядок присвоєння звання “Герой України”. Що про це відомо

У п’ятницю, 12 травня, глава української держави Володимир Зеленський вніс зміни до Статуту звання Герой України. Тепер попередній подання щодо присвоєння найвищого державного звання розглядатиме експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при президентові.

Відповідний указ №274/2023 розміщено на сайті президента України, повідомляє НСН.

В Україні змінили порядок присвоєння звання “Герой України”

До експертної групи увійдуть військове керівництво країни, командувачі родів військ та ОСУВ, представники правоохоронних відомств.

Вони розглядатимуть кожен героїчний вчинок в індивідуальному порядку та вноситимуть подання про присвоєння державних нагород на розгляд разом зі своїм висновком.

Таке рішення ухвалили внаслідок великої кількості звернень та петицій про присвоєння цього звання українським захисникам.

“Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що це питання потребує упорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган – експертну групу… Кожен і кожна з наших героїв, хто самовіддано боронив Україну від російський загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта та пожертвував заради нашої свободи своїм здоров’ям чи життям, має бути гідно відзначений. Ми повинні знати імена всіх наших героїв”, – заявив Зеленський.

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