Меморіал: вбиті росією. Валентин Півень, 28 років, Луганщина, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валентин Півень

Старший солдат Валентин Півень загинув 16 квітня 2022 року біля міста Золоте на Луганщині. Під час виконання бойового завдання отримав смертельні поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Воїну було 28 років. Валентин народився в селі Варварівка Дніпропетровської області. Навчався у місцевому ліцеї. Потім закінчив Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури. Жив із сім’єю в селі Дебри на Львівщині. Під час повномасштабної війни Валентин воював за Україну у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що у складі ЗСУ. Боронив на Луганщину. «Як далі жити… Коли раз на добу був дзвінок, якого дуже чекала: «Привіт мамуль, як ви там!?» І уже на душі легше. А тепер дзвінка нема, голос його уже ніколи не почую. 28 років ростили, любили, оберігали, переживали і все… кінець… Говорять, коли народжуються два сина, то два крила у матері за спиною. Як же боляче усвідомлювати, що у мене вже одного крила немає. І вже не полетиш… Живеш так, ніби в темряві, і не знаєш, коли знайдеш вихід… Всі говорять «Герой, Герой», але ж для мами потрібен ріднесенький синуля, а не Герой. І так, мені здається, буде постійно, бо куди не глянеш, все нагадує про нього, про мого ріднесенького Валюшу. Я його дуже люблю. Біль так і не стихає, всередині велика рана, яка продовжує кровоточить. Кожен день як випробування… Ми пишаємося нашим синочком, його мужністю і безстрашністю, він справжній Патріот і Герой своєї країни. Свій обов’язок перед країною він виконав, не побоявся та не заховався… Хай тепер спочиває спокійно, ми завжди будемо його пам’ятати, він назавжди живий у наших серцях», – розповіла мама полеглого воїна Оксана «Валік назавжди залишиться для нас веселим, непосидючим, здатним на непередбачувані витівки. Ми пам’ятатимемо його усміхненим за першою партою, зосередженим на шкільних спортивних змаганнях і наполегливим у будь-якій дискусії. Важко усвідомлювати. Сумуємо. Пам’ятаємо. Царство небесне тобі, наш хлопчику!» – написали на сторінці Варварівського ліцею Посмертно старший солдат Півень нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Поховали захисника на цвинтарі біля села Вербляни Львівської області. У Валентина залишилися дружина Оксана, донька Єлизавета, син Сергій, рідні та друзі.

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