Герой кліпу Imagine Dragons – що відомо про 14-річного Сашка з Миколаївщини

Герой кліпу Imagine Dragons 14-річний Олександр Згурський із селища Новогригорівка, що на Миколаївщині, родина якого втратила майже все через російське вторгнення.

У середу, 10 травня, популярний американський гурт Imagine Dragons представив щемливий кліп на пісню Crushed. Менш ніж за добу пісня набрала 1 млн переглядів і займає 4-те місце у трендах YouTube.

Суспільне поспілкувалося із головним героєм кліпу, передає НСН.

Своїм новим кліпом на пісню Crushed гурт Imagine Dragons, амбасадори державної фандрайзингової платформи United24, хотіли привернути увагу до руйнувань, яких завдає Російська Федерація Україні. Кліп був знятий в Україні в селі Новогригорівка Миколаївської області, яке протягом п’яти місяців було під російською окупацією. Після відходу російських військ від селища мало що залишилося — майже самі руїни, які показані в кліпі.

«Історія Сашка розриває серце, і є тисячі інших, як він, які відчайдушно потребують допомоги», зазначили учасники гурту, представляючи свій кліп.

Кліп гурту Imagine Dragons. Відео

Герой кліпу Сашко прославився за одну лиш ніч після прем’єри кліпу, йому почали писати і телефонувати з проханням про інтерв’ю.

«Почали відомі тіктокери, усі відмічати мене. Неочікувано так було, бо я не знав, що цей кліп опублікували. Він мені трошки пізніше написав, і я був у шоці, звичайно, що всі відмічають, усі підписуються. Учора заходжу в Інстаграм і бачу, що багато друзів почали мене відмічати під кліпом, багато відомих людей, також цей гурт», поділився Сашко з кореспондентами Суспільного.

Хлопець спочатку відмовився від такої пропозиції, але потім зрозумів, що цим може привернути увагу до селища та свого зруйнованого будинку.

«Вже плиту відремонтували, а тепер чекаємо будівники мають приїхати на днях, щоб вже інше тут відремонтувати, аби можна було переїхати й жити», говорить Сашко.

Хлопець розповів, як почалася робота над кліпом.

«Приїхав один з Америки, фотограф і співак він, і запропонував знятися мені у цьому кліпі. Я спочатку не хотів, потім він розповів, що я можу стати відомим, що до мене можуть приїхати волонтери, допомогти будинок відремонтувати, тому я потім погодився», говорить підліток.

Він додав, що кліп знімали майже тиждень через погодні умови і навчання в школі, адже школа в селищі зруйнована, кадри зі школи показані в кліпі.

Гурт розповідає в кліпі, що період бойових дій хлопчик разом з родиною пережив у селі.

«Переживав війну я тут в селі, потім як почалися масовані обстріли по селу, я виїхав, а потім вже, коли повернувся восени, побачив, що будинок зруйнований. Пошкоджено дах, прильоти були, як тут прибирав, то побачив, що з мінометів», говорить хлопець.

Також хлопчик мріє, щоб волонтери допомогли відремонтувати його школу.

«У цій школі я провчився майже 9 років, ще залишилося мені три тижні і випускний. Школа дуже побита. Коли приїхав сюди, збирали суботники, аби вберегти якісь меблі. Всередину школи усе затікає, діра у стіні. Хотілось, аби цю школу відремонтували, коли буду дорослим, аби приїжджати сюди, й мої діти могли б тут навчатися, щоб хтось допоміг відремонтувати», додав він.

Підліток розповідає, що мріє жити в рідному селищі Новогригорівці, тому після школи він хоче отримати фах електрика і повернутися працювати до рідного села.

Герой кліпу Imagine Dragons – Олександр Згурський. Відео

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