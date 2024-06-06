В Україні курсуватиме новий двоповерховий швидкісний потяг Київ-Львів. Який графік і як придбати квитки.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укрзалізницю”.

В Укрзалізниці зазначили, що двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45. Зупинка у Коростені – 16:26-16:27, у Підзамче – 20:42-20:44, прибуття до Львова – о 20:56.

Назад зі Львова поїзд відправлятиметься о 08:10. Зупинка у Підзамче – о 08:21-08:23, у Коростені – 12:31-12:32, прибуття до Києва – о 14:10.

З Києва до Львова поїзд курсуватиме по середах, п’ятницях та неділях (перший рейс – 9 червня), а зі Львова до Києва – по понеділках, четвергах та суботах (перший рейс – 10 червня).

Придбати квитки можна у додатку Укрзалізниці на сайті.

В Україні запускають новий швидкісний потяг Київ-Львів: графік

Як ми повідомляли раніше, компанія “Укрзалізниця” змінює розклад руху поїздів до Польщі. Причиною змін стали ремонтні роботи на залізничному шляху.

Зміни стосуватимуться потягів, які курсують до Варшави та Любліна. Причиною змін розкладу стали ремонтні роботи, що триватимуть на станції Хелм у Польщі до 30 серпня.

Так, потяги №23 Київ – Хелм, №93/94 Харків – Хелм та №120 Хелм – Дніпро тимчасово курсуватимуть до/з прикордонної станції Дорогуськ.

Пасажири будуть проходити прикордонно-митний контроль у потязі, а пересадку будуть здійснювати на станції Дорогуськ у дві зміни:

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