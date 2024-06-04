Компанія “Укрзалізниця” змінює розклад руху поїздів до Польщі. Причиною змін стали ремонтні роботи на залізничному шляху.

Український залізничний перевізник “Укрзалізниця” змінив розклад руху потягів до Польщі.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на УЗ.

Зміни стосуватимуться потягів, які курсують до Варшави та Любліна. Причиною змін розкладу стали ремонтні роботи, що триватимуть на станції Хелм у Польщі до 30 серпня.

Так, потяги №23 Київ – Хелм, №93/94 Харків – Хелм та №120 Хелм – Дніпро тимчасово курсуватимуть до/з прикордонної станції Дорогуськ.

УЗ змінює розклад руху поїздів до Польщі

Пасажири будуть проходити прикордонно-митний контроль у потязі, а пересадку будуть здійснювати на станції Дорогуськ у дві зміни:

Зміна 1

Двогрупний поїзд №93/23 “Харків/Київ – Дорогуськ” прибуватиме на станцію Дорогуськ о 06:45, прикордонно-митний контроль триватиме до 08:15.

Пересадний поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорогуська о 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36). Час прибуття на станцію Варшава-Всходня – 12:31 того ж дня.

Зміна 2

Двогрупний поїзд №120/94 Дорогуськ – Дніпро/Харків розпочинатиме посадку пасажирів на станції Дорогуськ до 11:00, після чого у поїзді триватимуть перевірки.

Пересадний поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорогуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40). Час відправлення з Варшави Центральної о 06:40, з Варшави Всходньої – 06:49.

Розклад руху не змінюється для наступних потягів міжнародного сполучення:

№19/20 Київ – Хелм;

№119 Дніпро – Хелм;

№24 Хелм – Київ;

№67/68 Київ – Варшава – Київ.

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