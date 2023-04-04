В Україні прискорять надання соціальних послуг – що відомо

В Україні запровадять Реєстр надавачів та одержувачів соціальних послуг, це допоможе прискорити надання соціальних послуг
Як передає НСН, про це повідомили у Мінсоцполітики,
Так, Реєстр надавачів та одержувачів соціальних послуг – це автоматизована система, призначена для збору, накопичення та використання даних про постачальників та одержувачів соціальних послуг. Вона є частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).
В Україні прискорять надання соціальних послуг
У Мінсоцполітики наголосили, що це дозволить значно спростити процедуру реєстрації постачальників соцпослуг та прискорити отримання таких послуг, адже органи соцзахисту отримають зручний доступ до інформації про їхніх постачальників.
До того ж держава зможе контролювати прозорість та дотримання всіх норм надавачами соціальних послуг.
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