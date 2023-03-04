В Україні хочуть розширити кількість соціальних послуг, які надаються українським громадянам.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Радіо Свобода», передає НСН.

Міністерка зазначила, що соціальна політика в Україні має бути спрямована на надання послуг, а не тільки на грошові виплати.

«У нас, в основному, соціальну політику міряють по виплатах. А в цілому світі це насамперед сервіс і послуга. Коли людей зустріли, супроводили, пояснили, забезпечили їм весь комплекс прав, які є, і розказали, як ним скористатися. Це знижує рівень стресу в людини, надає більше розуміння й дозволяє швидше адаптуватися. Ми маємо нашу соціальну політику перебудувати саме таким чином», наголосила посадовиця.

Також Оксана Жолнович зазначила, що уряд планує зробити грошову допомогу більш адресною, тобто спрямованою на тих, хто дійсно потребує допомоги, та стимулювати людину до економічної самостійності.

«Якщо людина потрапляє в кризу, наприклад, у бідність, то це не має бути постійно — людина має мати стимули виходити з цього, шукати собі роботу, змінювати своє життя, якось верифікувати свої видатки, щоб не залишатися в такій ситуації», заявила міністерка.

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