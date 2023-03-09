В Україні підвищать пенсійний вік – як і для кого

В Україні вже з 2025 року більшість 60-річних не зможуть вчасно вийти на пенсію. Як і для кого підвищать пенсійний вік розповідає НСН



Річ у тім, що середній стаж, із яким українці виходять на заслужений відпочинок, становить 32 роки, при цьому вже за два роки українці, які мають менше 32 років стажу, не зможуть стати пенсіонерами.

Як пише OBOZREVATEL, до 2028-го вимоги до стажу сягнуть 35 років. У 2023-му потрібно мати 30 років стажу, а з 2024-го вже 31 рік. Вимоги щорічно збільшуються на 12 місяців.

Стало відомо, як і для кого в Україні підвищать пенсійний вік

Ті, хто не зможе виконати вимогу, мають працювати до 63 або 65 років. Наразі українці виходять на заслужений відпочинок, маючи в середньому 32 роки стажу. Тобто вже за два роки більшість українців не зможе вчасно отримати пенсію.

Як зрозуміти, чи можу я вчасно отримати пенсію?

На порталі Пенсійного фонду ви можете перевірити, скільки стажу вдалося заробити. Потім варто порахувати, скільки стажу ви встигнете заробити до 60 років. Для пенсії у 65 років потрібно мати щонайменше 15 років стажу.

Зазначимо, що ті українці, які офіційно не працюють, можуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду (наразі їхній розмір становить 1474 грн). Тоді їм враховуватимуть стаж. Якщо ви вже досягли 60-річчя і досі не маєте необхідного стажу, тоді за кожен місяць стажу доведеться заплатити 2948 грн.

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