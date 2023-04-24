В Україні очікується нова хвиля похолодання – прогноз від синоптика

У неділю, 23 квітня українці насолоджувалися теплою погодою і вночі спостерігали рідкісне північне сяйво, а вже скоро в Україну прийде нова хвиля похолодання, проте ненадовго

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на Facebook-сторінці, розповідає НСН.

За її словами, 24 і 25 квітня в Україні спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, яка з часом піде на спад.

Хвиля похолодання в Україні затримається ненадовго

У вівторок, 25 квітня в Україні буде досить тепло – температура повітря на більшості областей коливатиметься у межах +14+19 градусів. При цьому на Луганщині та на крайньому заході України буде дещо прохолодніше – близько +10+14 градусів. У західних областях також посилиться південний вітер, що становитиме 15-18 м/с.

“Дощі пройдуть у західних областях, у східній частині, на Сумщині, Полтавщині, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі. На решті території – без опадів”, – повідомила синоптикиня.

У столиці у вівторок пануватиме суха тепла комфортна погода, а максимальна температура повітря досягатиме +19 градусів.

Похолодання на більшості українських територій очікується з середи, проте на сході все так же буде досить тепло.

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