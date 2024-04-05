Верховна рада може заборонити продаж тютюнових виробів у кіосках. Стала відома причина

Це пов’язано з тим, що продавці не використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев, інформує НСН.

Гетманцев звернувся до власників ліцензованих кіосків з продажу тютюну. За його словами, є кілька варіантів розвитку подій, якщо продавці не почнуть “тотально застосовувати РРО” до всіх без винятку продажів, “припинивши красти у армії”.

Першим сценарієм за словами нардепа, є раптові фактичні перевірки, без попередження від “друзів” із податкової. Такі перевірки вже відбуваються з “певними неприємними для власників кіосків нюансами”.

В Україні можуть заборонити продаж тютюнових виробів у кіосках – в чому причина

Другий сценарій – доповнення переліку причин для анулювання ліцензій не видачею чека. Законопроект на розгляді у Раді і його буде ухвалено, запевнив Гетманцев.

Нардеп додав, що ще один варіант розвитку подій – “заборона на продаж тютюну в кіосках”.

“Цього ще немає, але точно буде, якщо не схаменетеся”, – підкреслив Гетманцев.

Як відомо, раніше в Раді зареєстрували законопроекти, згідно якого пропонується підвищити акцизи на алкоголь, бензин та тютюнові вироби для приведення законодавства України у відповідність до норм Євросоюзу.

Акциз на тютюнові вироби хочуть прирівняти до євро, ставка податку поступово зростатиме до 90 євро за 1000 цигарок.

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