В Україні можуть урізати виплати самотнім матерям – у чому причина

Виплати самотнім матерям в Україні можуть урізати. Стало відомо, кого це торкнеться і в чому причина

Зачепить це так званих “фінансово незалежних” матерів. Призначення виплат залежатиме від суми заощаджень на рахунках матері-одиначки

Відповідний документ, розроблений Мінсоцполітики, вже опубілковано на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Певна категорія одиноких мам може втратити грошову підтримку від держави. Про це повідомляє НСН.

Виплати самотнім матерям можуть урізати

У документі сказано, що без виплат можуть залишити матерів, які мають на банківському депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень. Зазначається, що сума може лежати не на одному рахунку, а на кількох. Таким чином, якщо у матері-одиначки є більше 100 тисяч гривень, то вона вважається фінансово незалежною, а отже, не потребує допомоги від держави.

“Особи, що входять до складу сім’ї, на 1 число місяця, з якого призначається державна соціальна допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що йдеться у декларації”, — йдеться у повідомленні

Також ця норма діє при призначенні субсидій на оплату комунальних послуг. Якщо один із членів сім’ї на одному або кількох банківських рахунках має суму понад 100 тисяч гривень, то субсидія не призначатиметься.

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