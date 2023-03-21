За яких умов ВПО не можуть претендувати на допомогу від держави – Верещук

Віцепрем’єр-Міністр Ірина Верещук нагадала, за яких умов особа не може претендувати на допомогу для ВПО від держави

Державна допомога має надаватися лише тим, хто її потребує. Про це під час інтерв’ю телеканалу «Суспільне» заявила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук, коментуючи випадки зловживання правом на допомогу внутрішньо переміщеним особам, розповідає НСН

За словами міністра, трапляються випадки, коли люди намагаються незаконно отримати допомогу, яку надає держава внутрішнім переселенцям.

За яких умов ВПО не можуть претендувати на допомогу від держави

Наприклад, люди евакуюється потягом, доїжджає до пункту призначення, отримують допомогу для внутрішньо переміщених осіб і знову повертаються додому.

«Ще один приклад – людина зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа, але виїхала за кордон. Тобто, перебуваючи за кордоном й отримуючи допомогу там, додатково отримує гроші як внутрішній переселенець», – розповіла Верещук.

Міністр нагадує, коли людина виїхала за кордон, вона не може претендувати на гроші як внутрішньо переміщена особа. Так само, коли особа повернулася додому і продовжує отримувати допомогу як внутрішній переселенець.

«Відносини між державою і громадянами мають будуватися на довірі. Тому закликаю українців бути свідомими. Чесність – це маркер зрілого суспільства», – зазначила Ірина Верещук.

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