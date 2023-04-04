Субсидії в України – як отримувати виплати від держави після опалювального сезону

У квітні завершується опалювальний сезон. Як українцям продовжувати отримувати субсидії надалі

Як продовжувати отримати виплати від держави й у наступному, 2024 році розповідає НСН з посиланням на Апостроф.

Насамперед аби субсидія продовжувала надходити, домогосподарство, яке її отримувало, не повинно мати боргів за комуналку.

Якщо цей борг становить понад 680 гривень і прострочений на три місяці, права на субсидію автоматично позбавлять, тому потрібно до кінця квітня погасити усі старі платежі.

При оформленні субсидії потрібно буде надати усі платіжки, які підтверджують відсутність боргів.

Як отримувати субсидії після опалювального сезону

Також людину можуть не лише позбавити субсидії, а й зобов’язати повернути раніше виплачені їй кошти. Це може відбуватися, якщо власник рахунку не повідомив про виникнення обставин, які впливають на перегляд розміру субсидії або права її отримувати.

Про ці випадки треба повідомляти протягом 30 днів.

Також виплати доведеться повернути, якщо в заяві про отримання субсидії вказані неправдиві дані.

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