В Україні хочуть запровадити соціальну оренду житла – що відомо

Багато українців наразі потребують житла. Як стало відомо, незабаром житлову проблему може бути вирішено. . Для цього в Україні запровадять соціальну оренду житла

В Україні хочуть запровадити соціальну оренду житла. Такий спосіб оренди житла буде доступний для малозабезпечених сімей.

Про це розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає НСН.

Держава знайшла вирішення житлового питання для внутрішньо переміщених осіб. Ним може стати соціальна оренда житла. Інформація про це міститься у новому законопроекті про засади житлової політики, який було оприлюднено для обговорення громадськістю.

В основі механізму закладена нижча за ринкову ставка оплати, а усі надходження орендних платежів спрямовуватимуть до револьверного фонду, з якого надалі будуватимуть нове житло.

В Україні хочуть запровадити соціальну оренду житла

“Принцип доступної, тобто соціальної, оренди базується на тому, що орендодавцем виступають громади. Громада, на балансі якої знаходитиметься відповідний житловий фонд, надаватиме його в оренду, платежі від якої направлятимуться в місцеві бюджети – револьверні фонди, в яких вони будуть накопичуватись для цільового використання. Це може бути або покращення того житлового фонду, який вже є на балансі, або ж для нових житлових об’єктів, які будуть використовуватись з такою ж ціллю”, – розповіла вона.

Зокрема, соціальна оренда передбачатиме такі положення:

житло, що знаходиться в соціальній оренді, належить місцевим органам влади, воно не приватне;

орендна плата за таке житло значно нижча;

сім’я має змогу на пролонгацію перебування у такій квартирі. Її попросять звільнити приміщення лише в тому разі, якщо доходи сім’ї зростуть і дозволятимуть їй спокійно винаймати приватне житло.

В Україні сьогодні оренди соціального житла майже немає. Цей сегмент займає лише 1,5% від усього житла, що винаймають громадяни. Водночас у західному світі такий вид оренди житла дуже поширений. Там соціальне житло становить від 10% у Великій Британії до понад 50% у Фінляндії.

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