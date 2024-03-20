Грошова допомога на оренду житла: хто може отримати до 18 тисяч гривень

Уряд України пропонує розробити проєкт, в рамках якого передбачена грошова допомога на оренду житла для ВПО чи людям, які втратили житло для проживання під час війни. За такою програмою можна буде отримати до 18 тис. гривень.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету Міністрів, оприлюдненому на порталі Федерації профспілок України (ФПУ), передає НСН.

Як випливає з проєкту, розмір допомоги залежатиме від вартості оренди в областях, куди перемістилися громадяни. Зокрема, вищевказана сума компенсації буде діяти для Закарпатської області.

Для формули розрахунку хочуть взяти соціальний норматив площі орендованого житла на кожного громадянина у 13,65 кв. м, проте не менше як 35,22 кв. м на всю родину. Середній показник ціни оплати 1 кв. м оренди у 193,6 гривні, розрахованого як частку середньої ціни оренди однокімнатної квартири (за даними Держстату 6,82 тис. гривень) до середньої площі однокімнатної квартири, враховуючи норми Житлового кодексу у 35,22 кв. м.

Таку допомогу будуть призначати, якщо видатки домогосподарства будуть більші за обов’язковий платіж, базова відсоткова ставка якого дорівнюватиме 30% загальних доходів.

Як пояснюють автори проєкту, така базова відсоткова ставка плати за винайм житла є міжнародною практикою подібних програм соцзахисту населення. Показник може варіюватися, залежно від рівня доходів громадян, що передбачено вищевказаною формулою.

Приклад розрахунку компенсації за оренду

Також до розрахованого показника вартості оплати за житло будуть застосовувати коригуючі регіональні коефіцієнти залежно від того, де розташоване житлове приміщення (крім обласного центру та міст), які вказані у додатку до проєкту акта. При цьому коригуючі коефіцієнти застосовуються через різницю вартості оренди на однакові об’єкти нерухомості в різних тергромадах.

Якщо сім’я із двох працездатних громадян (із доходом 7,1 тис. гривень допомоги з безробіття та фактичним доходом у нульовому розмірі) та неповнолітньої дитини — у Закарпатській області отримає допомогу на оренду житла в розмірі 18,34 тис. гривень (вартість соціальної оренди житла — 19,03 тис. гривень, обов’язковий відсоток платежу — 12,2 % чи 866 гривень), з огляду на те, що середня вартість оренди в регіоні вдвічі вища за встановлений розмір середньої оренди житла в країні.

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