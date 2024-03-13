В Україні для батьків передбачена грошова допомога замість “пакунку малюка” з необхідними предметами для немовляти. Про це розповіли у департаменті соціального захисту Дніпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї, передає НСН.

Грошова допомога замість “пакунку малюка”: яку виплату можна отримати

Кожній українській родині, у якій народжується дитина, держава готова надати “пакунок малюка”. У цьому комплекті міститься понад 90 предметів і засобів, які будуть корисні для батьків у перший час після народження дитини.

Якщо батьки відмовляються від “пакунка малюка”, вони можуть отримати грошову компенсацію, що дорівнює вартості бебі-бокса. На 2024 рік така компенсація становить 7 689 гривень.

Це одноразова виплата, яку нараховують на спеціальний рахунок батьків маляти. Їх можна витратити на придбання дитячих товарів. Наприклад, купити засоби гігієни, одяг і взуття, іграшки, ходунки, візочки. Проте зробити це можна лише у деяких магазинах. Їх список розміщений на сайті Мінсоцполітики за посиланням.

Для отримання компенсації одному з батьків дитини потрібно звернутися в будь-яке відділення ПриватБанку та відкрити спеціальний рахунок “Пакунок малюка”. IBAN цієї картки потрібно вказати в заяві єМалятко.

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