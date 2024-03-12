Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільстводеДопомогаЕкономіка

Грошова допомога від ООН зросте – як оформити

Адмін сайту
Грошова допомога

Грошова допомога від ООН доступна для українців, які відповідають певним категоріям.

Міжнародна агенція приймає заявки на отримання виплат. Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) збільшило виплати українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій з метою допомогти їм задовольнити нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.

Як йдеться на сайті організації, з 1 жовтня, вразливі верстви населення отримуватимуть 3 600 грн для кожного члена домогосподарства, замість раніше виплачуваних 2 200 грн, передає НСН.

Грошова допомога від ООН: хто може отримати допомогу

Грошова допомога від ООН у 2023 році надається особам та сім’ям, які відповідають певним категоріям вразливості:

  1. Осіб чи сімей, які відносяться до однієї з категорій нижче:
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 р;
  • населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 р. в таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запоріжська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська;
  • люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 р.

Грошова допомога

Також:

  1. Особам, які відповідають одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:
  • родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);
  • прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені);

Та:

  1. Особам, які не були зареєстровані з УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.

Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5,400 грн. на одного члена родини.

Зверніть увагу, що на сайті організації повідомляють наступне: Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агенцтва/гуманітарної організації ООН, вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН. Гуманітарні організації координують зусилля, щоб сім’ї/окремі особи не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів.

 

Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення у програму грошової допомоги від УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошову допомогу від іншої організації.

До речі, раніше ми писали: Грошова допомога від ООН: дізнайся новий графік реєстрації і перевір, чи можеш подати заяву

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×