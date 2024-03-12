Грошова допомога від ООН зросте – як оформити

Грошова допомога від ООН доступна для українців, які відповідають певним категоріям.
Міжнародна агенція приймає заявки на отримання виплат. Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) збільшило виплати українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій з метою допомогти їм задовольнити нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.
Як йдеться на сайті організації, з 1 жовтня, вразливі верстви населення отримуватимуть 3 600 грн для кожного члена домогосподарства, замість раніше виплачуваних 2 200 грн, передає НСН.
Грошова допомога від ООН: хто може отримати допомогу
Грошова допомога від ООН у 2023 році надається особам та сім’ям, які відповідають певним категоріям вразливості:
- Осіб чи сімей, які відносяться до однієї з категорій нижче:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 р;
- населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 р. в таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запоріжська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська;
- люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 р.
Також:
- Особам, які відповідають одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:
- родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
- родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
- родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);
- прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені);
Та:
- Особам, які не були зареєстровані з УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.
Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5,400 грн. на одного члена родини.
Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення у програму грошової допомоги від УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошову допомогу від іншої організації.
До речі, раніше ми писали: Грошова допомога від ООН: дізнайся новий графік реєстрації і перевір, чи можеш подати заяву