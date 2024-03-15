В Україні планують надавати субсидію на оренду житла для ВПО – Мінсоцполітики

Мінсоцполітики розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидію на оренду житла. Як зазначили у відомстві, планується реалізувати нововведення в рамках експериментального проекту протягом двох років.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства, передає НСН.

“Особливість субсидії – це те, що її розмір враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному місті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється”, – розповіли у прес-службі.

За даними Мінсоцполітики, ціни на житло в Києві на 22% (до 8,4 тис. грн за однокімнатну квартиру) вищі за середні по країні, у Миколаєві та Миколаївському регіоні – нижчі на 30-35% (не перевищують 4,5 тис. грн), а на Закарпатті – вищі у 2,5 раза порівняно з середніми по країні (досягаючи 17 тис. грн за однокімнатну квартиру). Найнижчі ціни в Чернігівському, Сумському, Харківському та Херсонському регіоні і становлять в діапазоні від 2,8 тис. грн до 4,4 тис. грн за однокімнатну квартиру, в обласних центрах в зазначених регіонах показник буде трохи вищим, від 3,2 тис. грн до 5 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Відтак, субсидія на оренду буде враховувати різницю у вартості житла. Крім того, розмір субсидії залежатиме від кількості осіб у складі домогосподарства, яке орендує житло, а також доходів домогосподарства і його спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно. Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.

“На першому етапі запровадження субсидії на оренду планується для внутрішньо переміщених осіб. У подальшому цей інструмент підтримки може бути і для інших громадян, які потребуватимуть такої допомоги від держави”, – йдеться у повідомленні.

Наразі даний проект рішення погоджується в уряді та із зацікавленими органами влади. У міністерстві очікують, що після затвердження відповідного рішення уряду, вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки для них.

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