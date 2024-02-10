В Україні у суботу, 10 лютого, очікується ожеледиця майже по усій території України. Рятувальники закликають водіїв бути обережнішими
Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу ДСНС.
За даними синоптиків, у Карпатах та на Закарпатті сьогодні очікується сильний дощ. А ось в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській можлива ожеледиця на дорогах.
Аналогічна ситуація прогнозується і в Житомирській, Київській, Черкаській областях та Києві.
Рятувальники порадили водіям утриматись від далеких поїздок власним транспортом. Дотримуватись правил безпеки та правил дорожнього руху.
В Україні 10 лютого очікується ожеледиця – ДСНС закликають водіїв бути обережними
Як ми розповідали раніше, окупантами була здійснена атака по Україні 10 лютого дронами-камікадзе типу “Шахед”.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
Внаслідок бойової роботи знищено 23 “Шахеди” в межах Одеської та Харківської областей.
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