В Україні у суботу, 10 лютого, очікується ожеледиця майже по усій території України. Рятувальники закликають водіїв бути обережнішими

Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу ДСНС.

За даними синоптиків, у Карпатах та на Закарпатті сьогодні очікується сильний дощ. А ось в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській можлива ожеледиця на дорогах.

Аналогічна ситуація прогнозується і в Житомирській, Київській, Черкаській областях та Києві.

Рятувальники порадили водіям утриматись від далеких поїздок власним транспортом. Дотримуватись правил безпеки та правил дорожнього руху.

В Україні 10 лютого очікується ожеледиця – ДСНС закликають водіїв бути обережними

Як ми розповідали раніше, окупантами була здійснена атака по Україні 10 лютого дронами-камікадзе типу “Шахед”.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Внаслідок бойової роботи знищено 23 “Шахеди” в межах Одеської та Харківської областей.

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