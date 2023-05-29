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В ОК “Південь попереджають про надзвичайно високий рівень загрози ракетних ударів по Україні

Журналіст
В ОК Південь попереджають про надзвичайно високий рівень загрози ракетних ударів по Україні
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Українців попередили про високий рівень загрози ракетних ударів по Україні. В “Південь розповіли про ситуацію в Чорному морі

Росія тримає в Чорному морі в готовності до застосування 20 ракет “Калібр”.

В ОК “Південь” повідомили 29 травня про надзвичайно високий рівень загрози ракетних ударів по Україні.

Про це йдеться в заяві на Facebook-сторінці командування.

Про це розповідає НСН.

Українців попереджають про надзвичайно високий рівень загрози ракетних ударів по Україні

українців попереджають про надзвичайно високий рівень загрози ракетних ударів по Україні

За даними ОК “Південь”, станом на 10:00 російські війська тримають у Чорному морі три ракетоносії – два надводні та один підводний. Сумарний залп – до 20 ракет “Калібр”.

“Стежимо за обстановкою, не панікуємо, реагуємо адекватно і оперативно. Ворог продовжує тиск, у нас міцнішає спротив”, — додали в командуванні.

Російські терористи ледь не щоночі здійснюють масовані атаки на Україну використовуючи ударні безпілотники та ракети. Таким чином ворог намагається знайти слабкі місця протиповітряної оборони України.

У ЗСУ вважають, що атаки триватимуть і надалі, адже ворог намагається вистежити й виснажити українські сили протиповітряної оборони.

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