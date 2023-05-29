В ОК “Південь попереджають про надзвичайно високий рівень загрози ракетних ударів по Україні

Українців попередили про високий рівень загрози ракетних ударів по Україні. В “Південь розповіли про ситуацію в Чорному морі

Росія тримає в Чорному морі в готовності до застосування 20 ракет “Калібр”.

В ОК “Південь” повідомили 29 травня про надзвичайно високий рівень загрози ракетних ударів по Україні.

Про це йдеться в заяві на Facebook-сторінці командування.

Про це розповідає НСН.

Українців попереджають про надзвичайно високий рівень загрози ракетних ударів по Україні

За даними ОК “Південь”, станом на 10:00 російські війська тримають у Чорному морі три ракетоносії – два надводні та один підводний. Сумарний залп – до 20 ракет “Калібр”.

“Стежимо за обстановкою, не панікуємо, реагуємо адекватно і оперативно. Ворог продовжує тиск, у нас міцнішає спротив”, — додали в командуванні.

Російські терористи ледь не щоночі здійснюють масовані атаки на Україну використовуючи ударні безпілотники та ракети. Таким чином ворог намагається знайти слабкі місця протиповітряної оборони України.

У ЗСУ вважають, що атаки триватимуть і надалі, адже ворог намагається вистежити й виснажити українські сили протиповітряної оборони.

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