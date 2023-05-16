Атака дронів-камікадзе – як діяти у разі обстрілу безпілотниками

У Міністерстві реінтеграції роз’яснили, як правильно діяти, яколи відбувається атака дронів-камікадзе

Як розпізнати безпілотними і як діяти у випадку атаки дронів-камікадзе розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції

У разі небезпеки негайно пройдіть в укриття. Користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами.

Обирайте укриття подалі від адмінустанов, військових і стратегічних об’єктів.

У жодному разі не ховайтеся в під’їздах чи в автівці.

Залишайтеся в укритті доти, поки не повідомлять, що загроза минула.

Не торкайтеся збитих БПЛА. Навіть збиті пристрої можуть становити загрозу для життя.

Зберігайте інформаційну тишу: якщо ви записали відео чи зробили фото дронів, в жодному разі не публікуйте їх у соцмережі.

Не повідомляйте в мережі «Інтернет» локацію польоту чи збиття дрона. Передайте ці матеріали до поліції.

Атака дронів-камікадзе – як діяти

Як ми розповідали раніше, знищені усі 18 ракет і дрони, якими ворог атакував Україну 16 травня вночі.

Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).

Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу «Shahed-136/131», а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – «Орлан-10», “SuperCum”. Усі – знищені!

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