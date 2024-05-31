В Україні змінили правила розміщення переселенців у місцях тимчасового проживання.

Тепер дозволено облаштовувати під місця тимчасового проживання нежитлові приміщення. Також можна буде проживати довший термін без документів.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Уряд змінив правила розміщення переселенців – подробиці

Кабмін ухвалив зміни до своєї постанови від 1 вересня 2023 року № 930 “Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб”.

Які зміни передбачаються:

продовження до 1 січня 2025 року терміну для приведення приміщень у відповідність із мінімальними вимогами;

поселення ВПО без документів, що посвідчують особу, буде можливе на 60 днів, а не на 30, як раніше;

дозволено облаштувати нежитлових приміщень під місця тимчасового проживання МТП, наприклад, готелів та гуртожитків;

якщо місця тимчасового проживання були відремонтовані коштом міжнародних донорів, їх не можна буде виключити з переліку МТП – це дозволить не допустити безпідставне виселення переселенців.

Зазначається, що це рішення сприятиме захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

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