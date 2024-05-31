Уряд розширив коло осіб, які можуть отримувати грошову допомогу як малозабезпечені

У 2024 році уряд розширив коло осіб, які можуть отримувати грошову допомогу від держави як малозабезпечені. Розповідаємо, хто і як може подати заявку.

Кабмін прийняв постанову №94 «Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб».

Відповідним документом внесені зміни до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, якими розширена можливість призначення допомогти малозабезпеченим родинам.

Тепер виплати як малозабезпечені можуть одержувати і родини ВПО, і ті, хто повернувся з-за кордону

Родини, які повернулися додому після довгого перебування за кордоном, мають право отримувати допомогу від держави. Навіть у тому випадку, якщо в такій сім’ї є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний внесок. Також виплати можуть одержати родини переселенців, які через своє переміщення Україною офіційно не працювали чи не сплачували єдиний

Раніше допомога малозабезпеченим родинам не призначалась, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, не навчаються, не служать, не перебувають на обліку в центрі зайнятості більше ніж 3 місяці або за них не сплачувався ЄСВ протягом 3-х місяців у періоді за який враховуються доходи. Фактично це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами, які повертаються в Україну після тривалого перебування за кордоном.

Прийнятим рішення Уряду змінено вказану ситуацію.

З 1 березня 2024 року допомога призначається на 6 місяців:

для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ.

для родин внутрішньо переміщених осіб, які, внаслідок переміщення, не працювали або не сплачували ЄСВ.

Водночас, аби сприяти поверненню таких сімей до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.

Так, якщо в таких родинах є непрацюючі працездатні особи, вони повинні на момент подання заяви на призначення допомоги бути зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або перебувати на обліку як такі, що шукають роботу, або протягом двох місяців після призначення допомоги працевлаштуватись, або стати на облік в центр зайнятості, аби фахівці Центру допомогли їм знайти роботу, чи, за потреби, пройти перенавчання та перекваліфікацію. Якщо особа не здійснила заходи щодо сприяння своєї зайнятості, виплата допомоги припиняється після закінчення двомісячного строку.

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається тим родинам, у яких сукупний розмір доходів не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї. Тобто її розмір розраховується, як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

З січня 2024 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить:

для працездатних осіб – 55% прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (1665,4 грн);

для дітей – 140 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (до 6 років – 3 588,2 грн, від 6 до 18 років – 4474,40 грн);

для осіб віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 4239 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн).

Як оформити допомогу з малозабезпеченості

Щоб отримувати грошову допомогу, необхідно звернутися із відповідною заявою до органу соціального населення тергромади або до ЦНАПу.

Слід зібрати усі необхідні документи та заповнити декларації про майновий стан усіх членів родини, які звертаються за допомогою.

Документи разом із заявою відправити поштою до органу соцзахисту чи ЦНАПу або віднести особисто.

Які документи потрібні – на скіріні нижче

Можливо, вам також буде цікаво: Допомога на дітей у 2024 році: список виплат під час війни