Умєров заявив, що Україна має потужний план дій Збройних сил на 2024 рік – деталі

Україна має план дій Збройних сил на 2024 рік, він потужний і мають бути результати. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров розкрив важливі деталі про план дій Збройних сил України на 2024 рік. Про це повідомляє НСН з посиланням на Уніан.

“Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, сильний, він дає не тільки надію, але і дасть результат у 2024 році”, – наголосив він.

Йде спорудження фортифікацій, зазначив міністр.

“Зараз ми обладнали більше ніж декілька тисяч опорних пунктів, вогневих позицій. Ми будемо продовжувати працювати над цими треками”, – вказав чиновник.

Умєров наголосив, що війна Росії проти України сьогодні – це найбільша війна з часів другої світової війни.

“Маємо лінію фронту протяжністю 3200 кілометрів, маємо інтенсивні бойові дії на лінії фронту протяжністю 1200 км. Це війна, де багато чого відбувається вперше – це війна перша з такою кількістю ракет запущених проти мирних міст. Від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад 8 тисяч ракет”, – зазначив він.

Умєров заявив, що Україна має потужний план дій Збройних сил на 2024 рік

За його словами, на цій війні вперше збили “Кинджали” українські воїни, на ній знищують Сили оборони потужний флот ворога дронами, це взагалі перша війна дронів. “Це перша війна зі смартфонами в руках, де Україна бореться в гібридній інформаційній війні”, – сказав Умєров.

Він наголосив, що Міноборони проводить постійні інспекції на поставки продовольства у військові частини.

“Тільки за останні місяці ми виявили порушення на десятки мільйонів гривень”, – підкреслив міністр

За його словами, разом з представниками силових структур відбувається виявлення корупційних схем в Силах оборони і разом очищується ця система.

“Корупція під час війни гірша, ніж тероризм. Жодних перемовин з тими, хто краде у наших воїнів, у суспільства не буде”, – наголосив Умєров

Експерт оцінив стратегію ЗСУ на 2024 рік

Експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко зазначав, що стратегічно у 2024 році Збройні сили України будуть більше займатися активною обороною, а не наступом. І це потребує меншої кількості нових мобілізованих.

Він додав, що деякі західні партнери України радять більше уваги звернути на оборонні дії принаймні у 2024 році.

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