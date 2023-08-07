Укрпошта посилила вимоги до упаковки посилок – подробиці

Укрпошта змінила вимоги до упаковки посилок. Їх почали ретельніше перевіряти. Про які вимоги треба знати українцям

“Укрпошта” почала ретельніше перевіряти посилки клієнтів, щоб уникнути відправки заборонених предметів, що становлять загрозу оточуючим. Також введені вимоги до упаковки посилок та документів, необхідних для відправки.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

У період війни всі посилки для відправки повинні надаватися представнику Укрпошти у відкритому вигляді, щоб вони спочатку переглянули вміст коробки, а потім уже запечатали її.

Щодо упаковки, то операторам Укрпошти суворо заборонено приймати для пересилання відправки, упаковані клієнтами в коробки зі звичайного картону (не гофрованого), з опуклими поверхнями, вм’ятинами, розривами (щілинами), вологими або жирними плямами. Також не підлягають прийому відправки, що містять на упаковці рекламу інших поштових операторів (наприклад, у коробці з емблемою Нової пошти).

Укрпошта посилила вимоги до упаковки посилок

Поміщені в коробку предмети не повинні переміщатися, тертися і битися один об одного або стінки упаковки. Усі порожнечі потрібно заповнювати наповнювачем (пінопластовим ущільнювачем, повітряно-пухирчастою плівкою, гофрокартоном тощо).

Зі зразками пакувальної тари, що використовується під час прийому відправок для пересилання Укрпоштою, можна ознайомитися на сайті.

Як відправити посилку за допомогою “Дії”

Не обов’язково мати фізичний паспорт, щоб здійснити відправку. Укрпошта приймає у клієнтів документи з програми “Дія” (ID-карту та закордонний біометричний паспорт.)

Оператор у поштовому відділенні сканує штрих-код зі зворотного боку паспорта, і “Дія” передає дані до системи Укрпошти.

Які відправлення можна отримати за допомогою “Дії”:

внутрішні та міжнародні рекомендовані відправлення (листи, бандеролі, поштові картки, секограми);

внутрішні страхові відправлення без післяплати або з післяплатою на суму до 5000 грн (Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox);

міжнародні страхові відправлення без митних нарахувань та післясплати.

Ще новини України: Посилки з України у Польщі перевірятимуть ретельніше – подробиці