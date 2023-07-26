Посилки з України у Польщі перевірятимуть ретельніше – подробиці

Посилки з-за кордону в Польщі перевірятимуть ретельніше. Митники у Любліні отримають сучасний рентгенівський сканер, який виявлятиме нелегальні товари

Через митницю у Любліні надходить більшість посилок із України та інших країн, що не входять до ЄС, повідомляє НСН з посиланням на yavp.pl.

У Любліні з’явиться пристрій для сканування посилок у 3D. Для контролю вантажів будуть використовувати новітнє обладнання рентгенівської комп’ютерної томографії (КТ).

Співробітники митної та податкової служби Польщі отримають у користування такий пристрій уперше. Досі використовували рентгенівські пристрої, що забезпечують зображення в горизонтальній або вертикальній орієнтації. Сканування у 3D значно полегшить виявлення нелегальних товарів у поштових посилках та скоротить час перевірки.

Посилки з України у Польщі перевірятимуть ретельніше

Зокрема, митники зможуть без відкриття посилок ідентифікувати товари: наприклад, тютюнові вироби, алкоголь, наркотики чи небезпечні матеріали, культурні цінності, продукти тваринного та рослинного походження.

Договір підписали 17 липня 2023 року. Нове обладнання коштує 3,5 млн злотих (790 тис. євро). Очікується, що використовувати його при перевірці поштових посилок з-за кордону почнуть до 15 лютого 2024 року.

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Заходами примусового виконання рішення суду у тому числі є звернення на заробітну плату, пенсію, стипендію, інший дохід боржника.

Утримання таких виплат здійснюється у разі відсутності у боржника коштів на рахунках у банках або інших фінансових установах, відсутності або недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі сум, що підлягають стягненню, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.

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