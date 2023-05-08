“Укрпошта” поновила одну із важливих послуг – подробиці

“Укрпошта” поновила сервіс переадресації відправлень. Про це повідомли у прес-службі компанії

Так, послуга доступна для надсилання “Укрпошта Експрес”, “Укрпошта Стандарт” та “Укрпошта Документи”. Її вартість складає лише 50 гривень.

Про це розповідає НСН з посиланням на “Хвиля”.

При цьому послуга оплачується при отриманні відправки у відділенні кінцевої доставки.

“У майбутньому буде доопрацьовано опцію оплати вартості переадресації онлайн на сайті Укрпошти, і тоді це може робити не тільки одержувач, а й відправник”, – зазначили в Укрпошті

“Укрпошта” поновила одну із важливих послуг

А ось подати заяву на переадресацію можна на сайті “Укрпошти” у розділі Послуги/Переадресація відправки

Як зазначається, для подання заявки необхідно ввести трек-номер відправки, індекс відділення для переадресації та номер телефону одержувача поштового відправлення.

Як ми повідомляли, раніше в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу 8 травня через зліт російського винищувача МіГ-31К, який може переносити ракети “Кинжал”.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

Він зазначив, що в України недостатньо систем Patriot чи Samp-T, які можуть захистити українське небо від такого типу озброєння, як ракети “Кинжал”. Ігнат нагадав, що це аеробалістична ракета, яка здатна летіти дуже швидко і дуже точно.

Так, повітряну загрозу оголошують по всій державі, оскільки ракета може полетіти туди, куди захоче противник.

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