Українці, плануючи відпустку, вважають за краще ділити відпустку на частини, щоб можна було розтягнути відпочинок на довше. Стало відомо, чи можна це робити

Про це розповідає НСН з посиланням на «Хвиля».

Так, багато українців, плануючи відпустку, вважають за краще ділити її на частини, щоб можна було розтягнути відпочинок на довше, а не прогуляти його за один раз.

При цьому розподіл щорічної відпустки на частини дозволено законодавством, а саме ст. 12 Закону про відпустки. Однак є умови, яких обов’язково необхідно дотримуватись.

Зокрема, до них належить таке:

основна безперервна частина щорічної відпустки не може бути меншою за 14 календарних днів. При цьому в рахунок цих 14 днів можна брати як основну, так і додаткову відпустку;

Інші дні щорічної відпустки надаються працівнику, зазвичай, остаточно робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, протягом якого надано відпустку.

Українцям розповіли, чи можна ділити відпустку на частини

Як ми повідомляли раніше, в Україні вакцинують дітей від інфекційних хвороб за національним календарем щеплень. Однак, мало хто знає, чи можна отримувати декілька щеплень одночасно

Трапляється, що дитина не отримує свої щеплення вчасно. У таких випадках лікар може запропонувати ввести кілька вакцин одночасно. Батьків це може налякати, проте дослідження показують, що вакцини в комбінації такі ж самі ефективні, як і окремо. Слід лише дотримуватися певних правил:

дві чи більше інактивованих вакцин та/або анатоксинів можна вводити одночасно в різні ділянки тіла або з будь-яким інтервалом;

жива вакцина може вводитися одночасно з інактивованою вакциною або анатоксином.

дві або більше живих вакцин, які вводяться ін’єкційно (крім БЦЖ), можуть бути введені одночасно або з інтервалом не менше 1 місяця;

щеплення вакциною БЦЖ не роблять в один день з іншими вакцинами.

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