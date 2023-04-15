Українці можуть змінити вид пенсії на більш вигідний – як це зробити

Іноді українським пенсіонерам вигідніше змінити вид пенсії. Особливо тим, у кого вона призначена за віком, по інвалідності чи на інших підставах, адже пенсія у такому разі не назавжди

Про те, як змінити вид пенсії і кому це вигідно розповідає НСН.

Кому вигідно змінити вид пенсії

Як розповідає Сергій Коробкін, незалежний консультант, пенсії за віком, інвалідністю та інша призначається не назавжди. Тому інколи її вигідніше змінити.

До прикладу, відповідно до закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, при призначенні пенсії за інвалідністю до стажу додатково зараховується період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Втім при переході на пенсію за віком такий додатковий стаж не рахується.

Зверніть увагу, що пенсія за інвалідністю ІІІ групи складає половину пенсії за віком. Тобто це 1 934 гривні. Водночас жінки старше 65 років зі стажем 30 років, а чоловіки зі стажем 35 років мають мінімальну пенсію за віком у розмірі 40% від мінімальної зарплати. Зараз це 2 600 гривень.

Є один нюанс

Проте за деяких умов пенсія по інвалідності може бути вигіднішою за пенсію за віком. Йдеться про те, що коли призначають пенсію за інвалідністю до стажу додатково зараховують роки з початку встановлення інвалідності й до досягнення пенсійного віку.

Крім того, пенсія за інвалідністю залежить й від встановленої групи:

100% пенсії – для першої,

90% – для другої,

50% – для третьої.

Відповідно мінімальні пенсії становлять для першої групи 2 600 гривень, для другої – 2 340 гривень, а для третьої – на рівні 1 934 гривень.

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