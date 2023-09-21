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Українці можуть замінити паперові трудові книжки на електронні – як це зробити

Журналіст
Українці можуть замінити паперові трудові книжки на електронні
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Усі українці можуть замінити паперові трудові книжки на електронні аналоги. У Пенсійному фонді нагадали, як це зробити

За даними ПФУ, з лютого 2021 року до органів фонду надійшло 4167,7 тисячі скан-копій трудових книжок, і всі їх оцифрували.

Ця процедура доступна всім без винятку громадянам, які мають трудову книжку у паперовому форматі. Надати відскановану копію може як страхувальник, так і застрахована особа на порталі електронних послуг ПФУ. Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Українці можуть замінити паперові трудові книжки на електронні – як це зробити

Українці можуть замінити паперові трудові книжки на електронні – як це зробити

Для того, щоб оцифрувати свою паперову трудову книжку, потрібно:

  • Увійти в особистий кабінет на веб-порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  • У розділі “Комунікації з ПФУ” вибрати пункт “Відомості про трудові відносини”.
  • Перевірити відомості та дати згоду на передачу та обробку персональних даних.
  • Завантажити скановані копії паперових документів про стаж та трудову діяльність (кнопка “Додати файл”).

Дуже важливо завантажити всі копії документів належним чином. Вони мають бути кольоровими, чіткими, зі сторінками в хронологічному порядку. Формат сканованих копій має бути jpg або PDF. Розмір файлу не повинен перевищувати 1 МБ.

Звернутися за допомогою в оформленні електронної трудової книжки громадяни можуть звернутися до операторів Контакт-центру за телефоном 0 800 503 753.

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