Усі українці можуть замінити паперові трудові книжки на електронні аналоги. У Пенсійному фонді нагадали, як це зробити

За даними ПФУ, з лютого 2021 року до органів фонду надійшло 4167,7 тисячі скан-копій трудових книжок, і всі їх оцифрували.

Ця процедура доступна всім без винятку громадянам, які мають трудову книжку у паперовому форматі. Надати відскановану копію може як страхувальник, так і застрахована особа на порталі електронних послуг ПФУ. Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Українці можуть замінити паперові трудові книжки на електронні – як це зробити

Для того, щоб оцифрувати свою паперову трудову книжку, потрібно:

Увійти в особистий кабінет на веб-порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У розділі “Комунікації з ПФУ” вибрати пункт “Відомості про трудові відносини”.

Перевірити відомості та дати згоду на передачу та обробку персональних даних.

Завантажити скановані копії паперових документів про стаж та трудову діяльність (кнопка “Додати файл”).

Дуже важливо завантажити всі копії документів належним чином. Вони мають бути кольоровими, чіткими, зі сторінками в хронологічному порядку. Формат сканованих копій має бути jpg або PDF. Розмір файлу не повинен перевищувати 1 МБ.

Звернутися за допомогою в оформленні електронної трудової книжки громадяни можуть звернутися до операторів Контакт-центру за телефоном 0 800 503 753.

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