Украінці можуть безкоштовно отримати Доступні ліки – як дізнатися, які препарати входять до списку

Українці у рамках програми Доступні ліки можуть отримати деякі препарати безкоштовно. Повний список доступних ліків можна знайти онлайн

Про це повідомляє НСН з посиланням на Національну службу здоров’я у Facebook.

Щоб отримати ліки безкоштовно, потрібно звернутися до сімейного лікаря чи іншого лікаря-спеціаліста. Він повинен виписати призначення та е-рецепт.

Украінці можуть безкоштовно отримати Доступні ліки

Отримати ліки безкоштовно можна в аптеках, яка має договір з НСЗУ. Зазвичай такі аптеки мають спеціальну позначку “Доступні ліки”. Весь перелік аптек також є за посиланням.

Зараз у програмі вже 486 лікарських засобів за напрямами:

серцево-судинні захворювання;

цукровий і нецукровий діабет;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;

розлади поведінки і психіки;

епілепсія;

хвороба Паркінсона;

імуносупресивні препарати.

Актуальний перелік лікарських засобів, які можна отримати безкоштовно чи з невеликою доплатою, можна дізнатися, перейшовши за посиланням.

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