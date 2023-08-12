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Украінці можуть безкоштовно отримати Доступні ліки – як дізнатися, які препарати входять до списку

Журналіст
Украінці можуть безкоштовно отримати Доступні ліки – як дізнатися, які препарати входять до списку
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Українці у рамках програми Доступні ліки можуть отримати деякі препарати безкоштовно. Повний список доступних ліків можна знайти онлайн

Про це повідомляє НСН з посиланням на Національну службу здоров’я у Facebook.

Щоб отримати ліки безкоштовно, потрібно звернутися до сімейного лікаря чи іншого лікаря-спеціаліста. Він повинен виписати призначення та е-рецепт.

Украінці можуть безкоштовно отримати Доступні ліки

Украінці можуть безкоштовно отримати Доступні ліки – як дізнатися, які препарати входять до програми

Отримати ліки безкоштовно можна в аптеках, яка має договір з НСЗУ. Зазвичай такі аптеки мають спеціальну позначку “Доступні ліки”. Весь перелік аптек також є за посиланням.

Зараз у програмі вже 486 лікарських засобів за напрямами:

  • серцево-судинні захворювання;
  • цукровий і нецукровий діабет;
  • хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
  • розлади поведінки і психіки;
  • епілепсія;
  • хвороба Паркінсона;
  • імуносупресивні препарати.

Актуальний перелік лікарських засобів, які можна отримати безкоштовно чи з невеликою доплатою, можна дізнатися, перейшовши за посиланням.

Ще новини України: Що робити, якщо у вашому селі немає аптеки з “Доступними ліками” – НСЗУ

Корисні посилання дивіться нижче

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