В Україні навчальні заклади зобов’язали економити електроенергію. Це стосується використання кондиціонерів та вуличного освітлення.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на МОН.

У своєму листі Міністерство освіти і науки України нагадало про те, що 7 червня український уряд ухвалив розпорядження про низку заходів, які потрібні для стабілізації енергосистеми України.

Українські навчальні заклади мають економити електроенергію – подробиці

Такі заходи передбачають відмову від використання кондиціонерів і вуличного освітлення.

“З метою стабілізації роботи об’єднаної енергетичної системи України, державним підприємствам, установам, навчальним закладам та організаціям, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, необхідно виконувати заходи, передбачені розпорядженням” – йдеться у листі.

Як відомо, в Україні через пошкодження ТЕС та ГЕС виникли проблеми з електропостачанням.

Тому українців неодноразово закликали не використовувати кондиціонери, оскільки вони споживають багато електроенергії.

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