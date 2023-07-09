Україна вже виграла від бунту ЧВК “Вагнер” – аналітики оцінили наслідки

У Інституті вивчення війни кажуть, що Україна виграла від бунту ЧВК “Вагнер” . експерти оцінили наслідки заколоту для нашої країни

Наслідки бунту ЧВК “Вагнер”, який організував Євген Пригожин, в РФ все ще залишаються незрозумілими для самих бойовиків та їхнього ватажка. Однак, очевидно, що Україна вже виграла від цього заколоту і може виграти ще більше.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує НСН.

На думку аналітиків, президент РФ Володимир Путін після бунту 24 червня, швидше за все, не дозволить “вагнерівцям” воювати в Україні. Це може назавжди знизити загальну здатність Росії вести наступальні дії.

“Поспішний відхід ПВК “Вагнера” з Бахмута Донецької області зруйнував російські позиції в цьому районі та сприяв тактично важливим успіхам, яких українські сили досягли навколо міста”, ‒ зазначають експерти

Україна вже виграла від бунту ЧВК “Вагнер”

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня Пригожин заявив про удар по тилових таборах “Вагнера” у Ростові-на-Дону регулярною армією.

Після цього Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня захопили військові штаби у двох регіонах РФ та оголосили про “похід на Москву” задля “відновлення справедливості”.

Однак вже ввечері того ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що домовився з Пригожиним про припинення бунту. Останній сказав, що найманці зупинилися за 200 км від Москви і розвертають свої колони назад, щоб начебто не проливати кров жодної зі сторін.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пообіцяв помилування учасникам бунту та повернення до польових таборів. А щодо Пригожина, то за словами Пєскова, той переїжджає до Білорусі.

Пригожин має намір взяти участь у президентських виборах в РФ наступного року.

Також стало відомо, що Пригожин використовує двійників, щоб приховати свої пересування, тому складно з’ясувати, де він перебуває зараз.

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