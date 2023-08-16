У Києві одразу дві дитини випали з багатоповерхівки і загинули. Трагедія сталася сьогодні, 16 серпня, на вулиці Драгоманова, що на Позняках у Дарницькому районі столиці, передає НСН.

Як повідомляє журналіст «Украина Сейчас» з місця подій, обидві загиблі неповнолітні двічинки віком приблизно 13-15 років. Станом на цю хвилину не відомо, що саме сталося. В поліції з’ясовують всі обставини жахливого випадку.

В соціальних мережах пишуть про парний суїцид, але в поліції поки не коментують деталі.

Журналісти ТСН повідомляють, що в поліції Києва їм підтвердили, що на вулиці Драгоманова виявили тіла двох дівчат, які впали з висоти. Поки обставини трагедії невідомі.

Зараз на місці працюють правоохоронці, яким доведеться встановити усі обставини події.

“Це дві неповнолітні дівчинки. Зараз на місці працює слідчо оперативна група. Правоохоронці з’ясовують всі обставини та причини трагічного випадку, опитують свідків”, – повідомили у поліції Києва.

«Украина Сейчас» оприлюднила відео з місця події.

У Києві одразу дві дитини випали з багатоповерхівки і загинули (відео)

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