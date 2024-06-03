У Чорному морі сьогодні вранці був помічений один підводний човен росіян, який є носієм крилатих ракет. Чи є небезпека розповіли у ЗСУ.

Ситуація у Чорному морі залишається стабільною, ворожих кораблів на чергуванні немає. Але сьогодні вранці в морі був помічений один дизель-електричний підводний човен «Варшав’янка», який є носієм крилатих ракет.

Про це під час брифінгу заявив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, розповідають Новини України – НСН з посиланням на Слово і Діло.

«Вранці в морі був один дизель-електричний підводний човен «Варшав’янка» – це носій крилатих ракет, але він порожній. Це один із тих двох підводних човнів, які відстрілялися минулого разу, запустили 8 ракет. Кораблі у морі не спостерігаються. Є певний рух безпосередньо у точці базування, але це в основному зміна їхньої якірної стоянки», – сказав Плетенчук.

Він також додав, що основною проблемою в Чорному морі є присутність ворожої авіації, яка представлена ​​розвідувальними дронами та різноманітними видами тактичної, патрульної авіації.

У Чорному морі помітили підводний човен росіян – чи є загроза повідомили у ЗСУ

Як ми повідомляли раніше, росіяни хочуть прорватися на правий берег Херсонщини, і поновили затяті штурми острова Нестрига. Начальник пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук розповів, що задумали окупанти.

Окупанти штурмують Нестригу, один з островів, які розміщені у долині та дельті річки Дніпро. Дмитро Плетенчук каже, що противник прагне створити плацдарм на правобережжі Херсонщини.

Нагадаємо, що восени 2022 року українським захисникам вдалося повністю звільнити правобережну Херсонщину від окупації. Тепер росіяни знову намагаються прорватися на цю частину регіону.

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