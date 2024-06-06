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У 12 областях України та Києві ввечері задіяли аварійні відключення світла – перелік

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Журналіст
У 12 областях України та Києві ввечері задіяли аварійні відключення світла - перелік

Сьогодні ввечері, 6 червня, у 12 областях України та Києві запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укренерго”.

У 12 областях України та Києві ввечері задіяли аварійні відключення світла

Відтак, аварійні відключення діють у:

  • Києві;
  • Волинській області;
  • Донецькій області;
  • Житомирській області;
  • Закарпатській області;
  • Запорізькій області;
  • Львівській області;
  • Київській області;
  • Миколаївській області;
  • Кіровоградській області;
  • Одеській області;
  • Рівненській області;
  • Харківській області.

“Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури”, – додали в компанії.

В компанії уточнили, що аварійні відключення скасують після повернення областей у визначені для них ліміти споживання. Потім повернуть графіки відключень.

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