У 12 областях України та Києві ввечері задіяли аварійні відключення світла – перелік

Сьогодні ввечері, 6 червня, у 12 областях України та Києві запровадили аварійні відключення світла.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укренерго”.
У 12 областях України та Києві ввечері задіяли аварійні відключення світла
Відтак, аварійні відключення діють у:
- Києві;
- Волинській області;
- Донецькій області;
- Житомирській області;
- Закарпатській області;
- Запорізькій області;
- Львівській області;
- Київській області;
- Миколаївській області;
- Кіровоградській області;
- Одеській області;
- Рівненській області;
- Харківській області.
“Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури”, – додали в компанії.
В компанії уточнили, що аварійні відключення скасують після повернення областей у визначені для них ліміти споживання. Потім повернуть графіки відключень.
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