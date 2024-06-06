У 12 областях України та Києві ввечері задіяли аварійні відключення світла – перелік

Сьогодні ввечері, 6 червня, у 12 областях України та Києві запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укренерго”.

У 12 областях України та Києві ввечері задіяли аварійні відключення світла

Відтак, аварійні відключення діють у:

Києві;

Волинській області;

Донецькій області;

Житомирській області;

Закарпатській області;

Запорізькій області;

Львівській області;

Київській області;

Миколаївській області;

Кіровоградській області;

Одеській області;

Рівненській області;

Харківській області.

“Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури”, – додали в компанії.

В компанії уточнили, що аварійні відключення скасують після повернення областей у визначені для них ліміти споживання. Потім повернуть графіки відключень.

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