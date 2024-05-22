При зарядці телефону треба дотримуватися деяких правил. Яка звичка шкодить батареї і про що важливо пам’ятати

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Pocket Lint.

Щоб телефон служив довше, треба правильно його заряджати.

Перед тим, як поставити гаджет на зарядку, рекомендується зняти чохол. Це необхідно зробити, щоб телефон не перегрівався.

Існує популярний міф, що акумулятор телефону може зіпсуватися, якщо залишати його на зарядці на всю ніч. Однак сучасні пристрої вже адаптовані під такі умови та можуть самостійно припинити зарядку після досягнення 100%.

Ця погана звичка шкодить батареї – що потрібно робити перед зарядкою телефону

Однак, проблемою в цьому випадку може стати чохол. Якщо він не знятий – це може призвести до перегріву гаджета.

Фахівці радять знімати чохол під час нічної зарядки. При цьому найкраще усього буде розмістити гаджет на плоскій та твердій поверхні. Це забезпечить ефективне розсіювання тепла у телефоні.

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