Грошова допомога від Право на захист станом на зараз надається у чотирьох областях України. Розповідаємо, хто і як може отримати таку допомогу.

Програма сьогодні діє в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Харківській областях.

Грошова допомога від Право на захист у 4 областях: хто і як може отримати

Хто може отримати допомогу?

Подати заявку можуть особи/родини, які ще не отримували грошову допомогу від БФ «Право на захист» та зараз не отримують грошову допомогу від міжнародних організацій:

ВПО (з 24.02.2022), що проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях;

Постраждалі від воєнних дій (мають особисте житло, що пошкоджене/зруйноване з 24.02.2022 внаслідок воєнних дій чи мають особу, що з 24.02.2022 отримала поранення внаслідок обстрілу / воєнних дій і не є учасником бойових дій) у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях.

А також відповідають одному або кільком критеріям вразливості:

домогосподарство, яке складається виключно з особи або осіб літнього віку (60+);

домогосподарство з трьома й більше дітьми;

домогосподарство з дитиною віком до двох років;

домогосподарство з вагітною жінкою;

домогосподарство з особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

Сума грошової допомоги та спосіб виплати

Сума допомоги становить 3 600 грн на особу на місяць та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума допомоги на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Грошова допомога виплачуватиметься одноразово одразу за три місяці кожному члену домогосподарства окремо на його банківський рахунок, наданий під час реєстрації. Кошти для неповнолітніх та неповносправних / недієздатних осіб отримують їхні офіційні представники (батьки, опікуни, піклувальники тощо) за наявності відповідних документів.

Як подати заявку на отримання грошової допомоги?

Для уточнення інформації щодо виїздів мобільних груп та пунктів реєстрації зверніться, будь ласка, на гарячу лінію 0 800 750 104 або відстежуйте інформацію в чат-боті.

Які документи потрібні

Паспорт громадянина України або закордонний паспорт.

Податковий номер кожного члена домогосподарства.

Свідоцтво про народження дітей (для дітей до 14 років).

Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Дійсний IBAN картки українського банку для отримання виплат (копія або фото довідки із реквізитами IBAN рахунку). Це має бути особистий гривневий рахунок (не ФОП), відкритий у будь-якому банку України. Він має бути дійсним ще щонайменше пів року з можливістю приймати перекази.

Увага! Картки «єПідтримка» та «єМалятко» не підходять. Переказ на банківський рахунок є єдиним можливим способом отримання допомоги

Особи чм домогосподарства можуть бути зараховані на отримання фінансової допомоги в разі відповідності критеріям і за умови наявності всіх необхідних документів.

Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я).

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