Тривають перевірки ВПО – хто з українців може втратити виплати

В Україні продовжуються перевірки ВПО. За рік Національна соціальна сервісна служба провела понад 1500 перевірок місць перебування переселенців

З 1 серпня 2023 року в Україні тривають перевірки місць тимчасового проживання ВПО за новими правилами.

Про це повідомляє прес-служба Національної соціальної сервісної служби, передає НСН.

Там зазначають, що у 2023 році в Україні запровадили нові заходи контролю за дотриманням вимог законодавства щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам. На підставі цих змін Національна соціальна сервісна служба провела 1558 перевірок місць перебування чи фактичного проживання переселенців.

До перевірок приєдналися також представники органів соціального захисту населення та/або посадові особи територіальних громад.

Повідомляється, що метою перевірок стала необхідність оновити та уточнити інформацію для того, щоб мати можливість реагувати на потреби внутрішньо переміщених осіб, а також раціонально використовувати бюджетні кошти.

“Слід зазначити, що у разі припинення виплат за наявності неправдивих даних у державних реєстрах або при верифікації необхідно звернутися до органу соціального захисту населення з метою оновлення даних, надавши підтверджуючі документи. Це дозволить відновити отримання виплат”, – додали у відомстві.

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