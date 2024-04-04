Українцям у Чехії запропонують інший тип проживання – які умови

Українцям у Чехії нададуть дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. За яких умов це можливо

Міністерство внутрішніх справа Чехії внесло відповідну пропозицію змін до закону Lex Ukraine.

Про це розповідає НСН з посиланням на сайт чеського МВС.

Однією з умов отримання нового статусу буде економічна самодостатність.

3 квітня 2024 року МВС Чехії запропонувало поправки до закону Lex Ukraine. Уряд пропонує розширити можливості перебування українських переселенців. Зокрема, українці зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання за певних умов умов.

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Біженці з України, які не потребують допомоги держави та є економічно незалежними від неї, зможуть вийти зі статусу тимчасового захисту та отримати статус у формі довгострокового проживання відповідно до закону “Про проживання іноземців”.

“Режим тимчасового захисту для українських біженців діятиме і надалі. Деякі з них хочуть залишитися жити у Чехії тривало і мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати дозвіл на довготермінове проживання, подібний до того, яким користуються інші іноземці з країн поза ЄС”, – заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Перейти з тимчасового захисту на довгострокове проживання зможуть лише ті українці, які відповідатимуть умовам:

мінімальний термін перебування в Чехії з тимчасовим захистом 2 роки;

економічна незалежність.

Повідомляєтться, що процедура зміни статусу буде дуже простою і схожою на процес електронної реєстрації для продовження тимчасового захисту.

Відомо, що зараз у Чехії зареєстровані 338 736 біженців із України. Тимчасовий захист на європейському рівні діятиме до березня 2025 року. Наступні кроки щодо статусу перебування українців у ЄС планують обговорити у другому кварталі 2024 року.

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