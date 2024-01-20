Від початку 2024 року українцям надходитиме третя платіжка за газ. Вона матиме суму, розмір якої становитиме від 40 до 1500 гривень. Від чого залежатиме вартість послуги

З 1 січня 2024 року українці будуть отримувати третю платіжку за газ, яка матиме суму не лише за спожитий газ та його доставку, але й за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.Третя платіжка за газ матиме суму, розмір якої становитиме від 40,16 грн до 1475,4 грн.

Від чого залежатиме сума додаткової платжвки за газ розповідає НСН з посиланням на Експрес.

Вартість даної послуги залежатиме від стану будинку, а також кількості квартир у ньому. А періодичність проведення технічного обслуговування залежатиме від того, скільки часу експлуатуються мережі. Так, якщо мережі у будинку використовуються до 25 років, то роботи виконуватимуться раз на 5 років. Якщо мережі експлуатуються понад 25 років – техобслуговування проводитимуть раз на три роки.

Третя платіжка за газ: за що повинні платити споживачі

Крім плати за кубометри газу та його розподіл, від січня мешканці багатоповерхівок платитимуть також за обслуговування внутрішньобудинкових газових систем.

“З грудня минулого року в Україні запровадили технічне обслуговування газових мереж у багатоповерхових будинках за новими правилами. Раніше за стан внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоповерхівках відповідали балансоутримувачі — ЖКГ, ОСББ, керуючі компанії. Тепер же для виконання робіт з технічного обслуговування можна залучити місцевого оператора газорозподільних мереж або найняти іншу компанію, яка має відповідний дозвіл. Саме за таким принципом наразі обслуговують газові мережі приватних будинків, а також нежитлових об’єктів”, – пояснила у коментарі “Експресу” Лариса Логінова, речниця Вінницької філії “Газмережі”.

Третя платіжка за газ – скільки платитимуть українці і від чого залежатиме вартість послуги

Вона додала, що з січня цього року всі співвласники багатоквартирних будинків, котрі не мають чинних договорів на проведення техобслуговування, повинні укласти їх з компаніями. Того, хто не зробить цього, автоматично приєднають до типового договору з місцевою філією “Газмережі”, або міськ- чи облгазом, фахівці яких і будуть виконувати ці роботи.

Вартість техобслуговування газових мереж буде різною для кожного регіону і окремо взятого багатоповерхового будинку. “Чим більше мешканців у будинку, тим меншим буде платіж за утримання внутрішньобудинкової системи”, – пояснила фахівчиня.

Обслуговування мереж: скільки воно коштуватиме

Оператори газорозподільних мереж вже оприлюднили на своїх сайтах орієнтовну вартість послуги. Найменша сума становить 40,16 гривні, а найбільша – 1475,4 гривні з кожної квартири. Точні розміри плати буде визначено після проведення перших робіт на об’єкті. Оплата рахунків здійснюватиметься після виконання робіт або управителем (єдиним платежем від імені усіх співвласників і за їхній рахунок), або окремими рахунками від кожного мешканця.

“Зауважу, що за обслуговування мереж і обладнання, що містяться безпосередньо у квартирах, доведеться платити окремо. Кожен власник помешкання має самостійно підписати додатковий договір з газовою організацією чи іншою компанією. Так звана третя платіжка за користування газом не буде регулярною. Платити доведеться не щомісяця, а за технічне обслуговування, яке буде проводитися раз на три чи п’ять років. Рахунки на оплату надаватимуть у тому місяці, в якому проводитимуть технічне обслуговування за визначеним графіком”, – зазначила Лариса Логінова.

Слід додати, що роботи, про які йдеться: це візуальний огляд газопроводів, перевірка герметичності з’єднань, запірних пристроїв, фарбування і стан кріплень газопроводу, усунення витоків.

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