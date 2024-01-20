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Економіка

Третя платіжка за газ – скільки платитимуть українці і від чого залежатиме вартість послуги

Журналіст
Третя платіжка за газ – скільки платитимуть українці і від чого залежатиме вартість послуги

Від початку 2024 року українцям надходитиме третя платіжка за газ. Вона матиме суму, розмір якої становитиме від 40 до 1500 гривень. Від чого залежатиме вартість послуги

З 1 січня 2024 року українці будуть отримувати третю платіжку за газ, яка матиме суму не лише за спожитий газ та його доставку, але й за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.Третя платіжка за газ матиме суму, розмір якої становитиме від 40,16 грн до 1475,4 грн.

Від чого залежатиме сума додаткової платжвки за газ розповідає НСН з посиланням на Експрес.

Вартість даної послуги залежатиме від стану будинку, а також кількості квартир у ньому. А періодичність проведення технічного обслуговування залежатиме від того, скільки часу експлуатуються мережі. Так, якщо мережі у будинку використовуються до 25 років, то роботи виконуватимуться раз на 5 років. Якщо мережі експлуатуються понад 25 років – техобслуговування проводитимуть раз на три роки.

Третя платіжка за газ: за що повинні платити споживачі

Крім плати за кубометри газу та його розподіл, від січня мешканці багатоповерхівок платитимуть також за обслуговування внутрішньобудинкових газових систем.

“З грудня минулого року в Україні запровадили технічне обслуговування газових мереж у багатоповерхових будинках за новими правилами. Раніше за стан внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоповерхівках відповідали балансоутримувачі — ЖКГ, ОСББ, керуючі компанії.

Тепер же для виконання робіт з технічного обслуговування можна залучити місцевого оператора газорозподільних мереж або найняти іншу компанію, яка має відповідний дозвіл. Саме за таким принципом наразі обслуговують газові мережі приватних будинків, а також нежитлових об’єктів”, – пояснила у коментарі “Експресу” Лариса Логінова, речниця Вінницької філії “Газмережі”.

Третя платіжка за газ – скільки платитимуть українці і від чого залежатиме вартість послуги

Третя платіжка за газ – скільки платитимуть українці і від чого залежатиме вартість послуги

Вона додала, що з січня цього року всі співвласники багатоквартирних будинків, котрі не мають чинних договорів на проведення техобслуговування, повинні укласти їх з компаніями. Того, хто не зробить цього, автоматично приєднають до типового договору з місцевою філією “Газмережі”, або міськ- чи облгазом, фахівці яких і будуть виконувати ці роботи.

Вартість техобслуговування газових мереж буде різною для кожного регіону і окремо взятого багатоповерхового будинку. “Чим більше мешканців у будинку, тим меншим буде платіж за утримання внутрішньобудинкової системи”, – пояснила фахівчиня.

Обслуговування мереж: скільки воно коштуватиме

Оператори газорозподільних мереж вже оприлюднили на своїх сайтах орієнтовну вартість послуги. Найменша сума становить 40,16 гривні, а найбільша – 1475,4 гривні з кожної квартири. Точні розміри плати буде визначено після проведення перших робіт на об’єкті. Оплата рахунків здійснюватиметься після виконання робіт або управителем (єдиним платежем від імені усіх співвласників і за їхній рахунок), або окремими рахунками від кожного мешканця.

“Зауважу, що за обслуговування мереж і обладнання, що містяться безпосередньо у квартирах, доведеться платити окремо. Кожен власник помешкання має самостійно підписати додатковий договір з газовою організацією чи іншою компанією. Так звана третя платіжка за користування газом не буде регулярною.

Платити доведеться не щомісяця, а за технічне обслуговування, яке буде проводитися раз на три чи п’ять років. Рахунки на оплату надаватимуть у тому місяці, в якому проводитимуть технічне обслуговування за визначеним графіком”, – зазначила Лариса Логінова.

Слід додати, що роботи, про які йдеться: це візуальний огляд газопроводів, перевірка герметичності з’єднань, запірних пристроїв, фарбування і стан кріплень газопроводу, усунення витоків.

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