Президент РФ Володимир Путін може розпорядитися здійснити теракт на ЗАЕС. Журналісти британської газети Times розповіли про цілі російського диктатора

Путін може наказати підірвати Запорізьку АЕС , щоб “зміцнити свої позиції” у владі. Останні, на думку аналітиків, похитнулися після того, як ватажок ПВК “Вагнер” здійснив військовий заколот у РФ.

Про це йдеться у редакційній статті британської газети Times. Журналісти зазначили, що главі Кремля як авторитарному правителю важливо “зберігати обличчя” в очах своїх прихильників. Про це розповідає НСН.

Хід війни проти України, розв’язання якої саме собою вже було “величезною стратегічною помилкою”, і недавня спроба заколоту “вагнерівців”, вважає видання, можуть підштовхнути Путіна до якихось радикальних кроків.

Жодних реальних успіхів на фронті російська армія давно вже представити росіянам не може, і це сильно б’є по іміджу “удачливого та рішучого лідера” Кремля. А події 24 червня, за даними Times, додатково продемонстрували хиткість позицій Путіна: армія майже не чинила опору “вагнерівцям”, а люди в Ростові взагалі “з ентузіазмом вітали найманців” Пригожина.

Теракт на ЗАЕС – з якою метою Путін може підірвати атомну станцію

“Це небезпечний момент для путінського режиму і, отже, момент підвищеної небезпеки для регіону. Щоб повернути прихильність політичної удачі, Путін може піддатися спокусі ескалувати війну в надії на швидкі перемоги”, – вважають у Times.

Аналітики нагадали, що війська РФ уже підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. І хоча Росія це невигадливо заперечує, цілком можливо, що її окупанти мають і план удару по Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією протягом майже всієї повномасштабної війни.

Про загрозу диверсії військових РФ на захопленій ними ЗАЕС давно говорять влада, розвідка України. Країна-агресор ці підозри відкидає. Водночас Times пише, що на користь підозр щодо російського теракту на Запорізькій АЕС говорить і поступове виведення військових ЗС РФ, а також персоналу зі станції.

“Країни НАТО повинні рішуче попередити Москву, що не залишать без відповіді диверсію на АЕС з потенційно катастрофічними наслідками”, – підсумувало видання, але якою може бути ця відповідь, припускати не стало.

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