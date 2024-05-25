Субсидія на комунальні послуги є адресною допомогою, яка надається членам домогосподарства на відшкодування витрат оплати послуг ЖКГ. В якому випадку вона становить 0,00 грн.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Пенсійний фонд України.

В ПФУ повідомляють, що житлова субсидія призначається за наявності різниці між вартістю послуг у межах соціальних нормативів і розміром обов’язкового платежу домогосподарства.

Обов’язковий платіж для кожної сім’ї визначається індивідуально і залежить від розміру сукупного доходу членів домогосподарства. Сукупний дохід обчислюють у розрахунку на одну людину.

Якщо за результатами проведеного розрахунку розмір (різниця) має нульове або від’ємне значення, субсидія складає 0,00 грн.

Субсидія на комунальні послуги – в якому випадку її розмір може становити 0,00 грн.

Це означає, що розміри сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов’язкового платежу.

Раніше ми розповідали, хто з отримувачів повинен до 1 липня звернутись за продовженням виплат.

До 1 липня повинні звернутись українці, які відповідають всім наступним критеріям:

є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги;

були отримувачем субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року;

проживали (проживаєте) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

Ще новини України: Субсидія в Україні – як подати заявку в один клік пояснили у ПФУ