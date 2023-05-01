У Міністерстві соціальної політики розповіли, чи зміняться виплати ВПО у травні 2023 року

В Україні у травні 2023 року держава надалі підтримуватиме переселенців, надаючи їм допомогу на проживання. Йдеться про щомісячні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Про те, чи очікуються якісь зміни у виплатах ВПО, повідомляє НСН з посиланням на Новини.LIVE.

Виплати ВПО у травні – кому і які суми передбачені

У Міністерстві соціальної політики України не анонсували жодних змін з 1 травня, що стосуються виплати допомоги для українців, які вимушено залишили свої домівки через війну.

Нарахування фінансової допомоги відбудеться автоматично.

Тож, внутрішнім переселенцям, зареєстрованим як ВПО, надалі щомісяця надаватимуть від держави допомогу на проживання в розмірі:

3 тисячі гривень — для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тисячі гривень — для всіх інших осіб.

Стало відомо, чи зміняться виплати ВПО у травні 2023

Виплати відбуваються щомісячно з місяця звернення (за повний місяць, незалежно від дня звернення) на кожного переселенця.

Право на матеріальну допомогу передбачене:

громадянам, які виїхали з населених пунктів зі Списку територій, на яких ведуться бойові дії чи тимчасово окупованих Росією. Перелік щомісяця оновлює Міністерство реінтеграції;

особам, житло яких зруйноване чи непридатне для проживання через війну та які подали до 20 травня минулого року заявку на відшкодування втрат;

переселенцям, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження чи знищення нерухомого майна (житла) через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені війною.

Також право на допомогу мають переселенці, які отримували щомісячні адресні виплати на покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022-го. Йдеться про осіб, яким автоматично продовжили виплати після початку повномасштабної війни.

Окрім того, здійснюються виплати ВПО, які повторно перемістились із ТОТ чи територій, де тривають бойові дії, після 24 лютого минулого року.

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